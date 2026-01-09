Kerala

ക്രൂര പീഡനം; ചട്ടുകം ചൂടാക്കി പൊള്ളിച്ചു, രണ്ടാനമ്മ അറസ്റ്റിൽ

ശരീരത്തിലെ പാടുകൾ കണ്ട് അധ്യാപിക പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു
ചട്ടുകം ചൂടാക്കി പൊള്ളിച്ചു, രണ്ടാനമ്മ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട്: അഞ്ചു വയസുള്ള കുട്ടിയെ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ച രണ്ടാനമ്മയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാളയാർ പൊലീസാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്‌. കഞ്ചിക്കോട് താമസമാക്കിയ നേപ്പാൾ സ്വദേശി നൂർ നാസറാണ്(35) അറസ്റ്റിലായത്. നീർ നാസറിന്‍റെ ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് ഇംതിയാസ് ബീഹാറുകാരനാണ്.

കുടുംബം അഞ്ചുമാസം മുൻപാണ് കഞ്ചിക്കോട് താമസമാക്കിയത്.

ജനുവരി രണ്ടിനാണ് കുട്ടിയെ പൊള്ളൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. അങ്കണവാടിയിൽ പഠിക്കാനെത്തിയ കുട്ടി മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ പാടുകൾ കണ്ട് അധ്യാപിക പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ ചട്ടുകം ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽവെച്ച് ചൂടാക്കി ശരീരത്തിൽവെയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടി മൊഴി നൽകി. തുടർന്ന് പൊലീസ് എത്തി കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ നൂറിനെ കോടതി ഹാജരാക്കി റിമൻഡ് ചെയ്തു

