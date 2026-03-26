Kerala

കരുത്തരിൽ കരുത്തനായ ഗജവീരൻ; തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആവേശം പകരാൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എത്തുന്നു

തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ ചെമ്പൂക്കാവ് ശ്രീകാർത്ത‍്യായനി ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റും
Thechikkottukavu Ramachandran thrissur pooram

Updated on

തൃശൂർ: ഇത്തവണത്തെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആവേശം പകരാൻ ഗജരാജാവ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എത്തുന്നു. ചെമ്പൂക്കാവ് ശ്രീകാർത്ത‍്യായനി ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പേറ്റും.

കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേ ഭഗവതിയുടെ തിടമ്പാണ് രാമൻ ഏറ്റിയത്. രാമന്‍റെ വരവ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് പൂരപ്രേമികൾ.

പൂരതലേന്ന് നടക്കുന്ന പൂര വിളംബരത്തിൽ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേ ഗോപുര നട തുറന്നിടുന്നത് രാമനായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ദൗത‍്യം എറണാകുളം ശിവകുമാറിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കരുത്തരിൽ കരുത്തനായ ഗജവീരനാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ.

festival
Thrissur Pooram
thechikottukavu ramachandran

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com