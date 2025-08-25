തിരുവനന്തപുരം: കോണ്ഗ്രസ് എല്ലാക്കാലവും സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പാര്ട്ടിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല. സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ അജണ്ടയാണ്. ആരോപണ വിധേയനായ രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നേതൃത്വം ഏകകണ്ഠമായാണു തീരുമാനിച്ചത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസിന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല.
എന്നാല് സിപിഎം എല്ലാക്കാലത്തും സ്ത്രീപീഡകര്ക്കു കൂടാമൊരുക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. നിയമ സഭയിലും ഭരണരംഗത്തും ഒക്കെ സ്ത്രീപീഡകർ നിരവധിയാണ്. അവരെ ഏതു വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എന്നും സിപിഎം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പീഡനത്തിന്റെ തീവ്രത വരെ അളന്ന് ആരോപണവിധേയരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ പരിഹാസ്യമായ പാരമ്പര്യമാണ് സിപിഎമ്മിനുള്ളത്.
രാഹുലിന്റെ കേസില് ആരോപണം ഉയര്ന്നുവന്നപ്പോള് തീവ്രത അളക്കാൻ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കുകയല്ല, നടപടിയെടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത്. കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്നും ചെന്നിത്തല.