കണ്ണൂർ: കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾക്കായി സ്വകാര്യ ബസുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ. ഈ പദ്ധതി കെഎസ്ആർടിസിക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബസുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി എംഎൽഎ ടി.ഒ. മോഹനന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച 45 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കിലോമീറ്ററിന് 50 രൂപ നിരക്കിലായിരിക്കും സ്വകാര്യ ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകുക. ഇന്ധനച്ചെലവും വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉടമകൾ തന്നെ വഹിക്കണം. കെഎസ്ആർടിസിക്കും വാഹന ഉടമകൾക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഭാഗമാകുകയും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും ബസുകൾ വാങ്ങി കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നൽകാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഓർഡിനറി സർവീസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രിയദർശിനി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. സ്ത്രീശാക്തീകരണമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യാത്രക്കാർക്ക് വരുമാനപരിധി നിശ്ചയിക്കാത്തതാണ് പദ്ധതിക്കെതിരായ പ്രധാന വിമർശനമെന്നും എന്നാൽ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. യാത്രയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന പണം കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ യാത്രയ്ക്കായി ലാഭിക്കുന്ന പണം സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിൽ കേരളത്തിലെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ 67 ശതമാനവും പ്രിയദർശിനി സർവീസുകളാണ്. പ്രതിദിനം പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഈ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.