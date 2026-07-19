Kerala

ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാൻ സ്കൂളുകൾക്കും കോളെജുകൾക്കും അവധി

മുഖ‍്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ചത്
udf government announced holidays for schools and colleges to watch fifa world cup final

വി.ഡി. സതീശൻ

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തിരുവനന്തപുരം: അർജന്‍റീനയും സ്പെയിനും തമ്മിലുള്ള ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കാണാൻ സ്കൂളുകൾക്കും കോളെജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. മുഖ‍്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ചത്. അവധി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വിവിധ മന്ത്രിമാർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഖ‍്യമന്ത്രി അവധി പ്രഖ‍്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളെജുകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ‍്യാഭ‍്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. ഫൈനൽ മത്സരം പുലർച്ചെ നടക്കുന്നതിനാലാണ് അവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. അവധി വേണമെന്ന തരത്തിൽ സോഷ‍്യൽ മീഡിയയിൽ ആവശ‍്യം ശക്തമായിരുന്നു. സമാന ആവശ‍്യവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

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