udf protest in legislative assembly on new bar bribery case

Kerala ബാർ കോഴ ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; സഭ ഇന്നത്തേയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞു സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടം മറച്ച് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം തുടര്‍ന്നതോടെ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കി