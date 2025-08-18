കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുള്ളത്. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടുണ്ട്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലെ ന്യൂനമര്ദവും അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമര്ദപ്പാത്തിയുമാണ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രവചനം.
കേരള, ലക്ഷദ്വീപ്, കര്ണാടക തീരങ്ങളില് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് കടലില് പോകരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.