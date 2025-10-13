തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗള്ഫ് പര്യടനത്തിന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം അനുമതി നല്കി. സൗദി ഒഴികെയുളള രാജ്യങ്ങളില് സന്ദര്ശനം നടത്താനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും പേഴ്സണല് അസിസ്റ്റന്റ് വി.എം. സുനീഷിനുമാണ് ഔദ്യോഗിക യാത്രാനുമതി.
ബഹ്റൈന്, ഒമാന്, ഖത്തര്, യുഎഇ രാജ്യങ്ങളില് സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന് നേരത്തെ തന്നെ അനുമതി ആയിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് യാത്ര തിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും അടുത്ത മാസം ഒന്ന് വരെ വിവിധ തീയതികളില് യാത്ര ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 16ന് ബഹ്റൈനില് പ്രവാസി മലയാളി സംഗമത്തോടെയാണ് പരിപാടികള്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത്.
അതിന് ശേഷം സൗദി യാത്ര തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് യാത്ര ഷെഡ്യൂളിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിക്കുന്നത്. 22ന് മസ്കത്തിലെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി 24ന് പൊതുപരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കും. 25ന് സലാലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി. അതിന് ശേഷം 26ന് കൊച്ചിയിലെത്തി 28 രാത്രി ഖത്തറിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനം. 30ന് ഖത്തറിലെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. പിന്നീട് അടുത്ത മാസം അഞ്ചിനാണ് അടുത്ത യാത്ര.