"ഇതാണ് മഹത്തായ തീരുമാനം, എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രചോദനമാണ്"; അഖിൽ മാരാർക്ക് ആശംസകളറിയിച്ച് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ

റിയാലിറ്റി ഷോ താരവും നടനുമായ അഖിൽ മാരാരുടെ എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷി ട്വന്റി20 പ്രവേശനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രശംസയുമായി നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. അഖിലിന്റേത് മഹത്തായ തീരുമാനമാണെന്നും അഖിൽ മാരാരുടെ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് പറഞ്ഞ നടന്, താൻ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് അഖില് പ്രചോദനമാണെന്നുമായിരുന്നു ഉണ്ണി ഫെയ്സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.
പിന്നാലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് അഖിൽ മാരാരുമെത്തി. ഒരായിരം സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ..തലൈവാ..ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്ന് കാണിച്ച ഹീറോയിസം', എന്നാണ് മറുപടിയായി അഖിൽ മാരാർ കമന്റ് ബോക്സില് കുറിച്ചത്.
കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ...
സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ്.
അഖിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എനിക്കറിയില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ യാത്ര നിരീക്ഷിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കഥയെ ഇത്ര ശക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ കുറിപ്പ് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ആരാധനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്കും നിങ്ങൾ ഉയരുന്നത് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്നു. അവിടെയുള്ള പലർക്കും മാത്രമല്ല, എനിക്കും.
പൊതു സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടതിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു, ചിന്തയിൽ വ്യക്തതയും മൂർച്ചയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. കാലക്രമേണ, നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ അവകാശവാദങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. വ്യക്തത ആകസ്മികമല്ല. ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെയും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് അത് വരുന്നത്.
സോഡ വിൽക്കുന്നതിലൂടെയും പഴക്കച്ചവടക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കുന്നു. "വൈറ്റ് കോളർ" ജോലികളിൽ ഒരിക്കലും അഭിനിവേശം പുലർത്താത്ത ഒരു യുവാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ. സമ്പാദിക്കാൻ. അതിൽ അങ്ങേയറ്റം അടിസ്ഥാനപരമായ എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട്. അത് വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തുന്നു.
ഏകദേശം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടത്, കണ്ണുകളിൽ തീയുള്ള ഒരു അഭിലാഷമുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ്. ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഉടനടി ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല, പക്ഷേ എന്നിൽ തങ്ങിനിന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശപ്പായിരുന്നു. പിന്നീട്, നീ ഒരു സിനിമ സംവിധായകനായപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് കർമ്മനിരതനായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ്. അപ്പോഴും, പശ്ചാത്തലമില്ല, പിന്തുണയില്ല, ഇച്ഛാശക്തി മാത്രം.
പിന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര. ഞാൻ സാധാരണയായി സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷേ ഇത് പങ്കിടാൻ അർഹമാണ്. ഷോയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ഒരു വിജയിയെ ഞാൻ കാണുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന്. നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു, ഗംഭീരമായി. നിങ്ങൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പകുതി മനസോടെയല്ല പ്രവേശിക്കുന്നത്.
വൈകി, ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് അതേ നിരീക്ഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. മത്സരബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ടീം മാൻ. നിങ്ങളുടെ പരമാവധി നൽകാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. മത്സര ക്രിക്കറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും കെഎസിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് തന്നെ ചെറിയ നേട്ടമല്ല. അതിന് പ്രതിബദ്ധതയും, അച്ചടക്കവും, ഹൃദയവും ആവശ്യമാണ്.
ഇപ്പോൾ, രാഷ്ട്രീയവും!
ഈ പ്രായത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിലും, നിങ്ങൾ എടുത്ത ഏറ്റവും മഹത്തായ തീരുമാനമാണിത്. ഒരു ഗോഡ്ഫാദറില്ലാതെ, തലമുറകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയില്ലാതെ, ധൈര്യമില്ലാതെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുക. ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് എളിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ വ്യക്തിപരമായ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് പകരം പൊതുസേവനം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രചോദനകരമാണ്.
ആശയശാസ്ത്രങ്ങളോട് ഒരാൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. വ്യക്തിപരമായി, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു, കാരണം ചില തലങ്ങളിൽ, അവർ സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാറി നിന്ന് വിമർശിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. രംഗത്തേക്ക് കടക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.
നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണം, അവതരണം വരുന്നു. പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും വാക്കുകളേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും യഥാർത്ഥ ധൈര്യം ആവശ്യമാണ്.
സ്ഥിരത പാലിക്കുക. വിശപ്പടക്കുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആയിരുന്നതുപോലെ തുടരുക.
ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി, ജ്ഞാനം, ധൈര്യം എന്നിവ നേരുന്നു.
ബഹുമാനം.