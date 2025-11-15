കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടി; വൈഷ്ണയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാവില്ല

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുട്ടട വാര്ഡിൽ കോണ്ഗ്രസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. മുട്ടടയിൽ സ്ഥാനാര്ഥിയായി കോണ്ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ പേര് വോട്ടര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നീക്കി.
വൈഷ്ണക്കെതിരേ സിപിഎം നൽകിയ പരാതി ശരിവെച്ചാണ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി. അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക ശനിയാഴ്ചയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതിൽ വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ പേരില്ല.
വൈഷ്ണ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ നൽകിയ വിലാസം തെറ്റാണെന്നും, പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കാണിച്ച് സിപിഎം പരാതി നൽകിയിരുന്നത്. വൈഷ്ണ നൽകിയ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിവരം.
മുട്ടടയിൽ കുടുംബവീടുള്ള വൈഷ്ണ അമ്പലമുക്കിലെ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് ഒഴിവാക്കിയതോടെ വൈഷ്ണക്ക് മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത്.
നടപടിക്കെതിരേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അപ്പീൽ നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. കോര്പ്പറേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി എന്ന നിലയിൽ വൈഷ്ണയെ മുട്ടടയിൽ നിര്ത്തി പ്രചാരണവുമായി കോണ്ഗ്രസ് സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് വോട്ടര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കിയുള്ള നടപടിയുണ്ടാകുന്നത്.
കോര്പ്പറേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാര്ഡിലെ വോട്ടര് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൗണ്സിലറായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയുക.