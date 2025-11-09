വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് ഗണഗീതം പാടിച്ച സംഭവം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനുത്തരവിട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി.
സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉടന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്റ്റര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ കുട്ടികളെ രാഷ്ട്രീയ വത്കരിക്കരിക്കുന്നതും പ്രത്യേക അജണ്ടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. വിദ്യാര്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ് നടത്തിയതില് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും. റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു