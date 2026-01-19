Kerala

വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ആലപ്പുഴ വഴിയോ കോട്ടയം വഴിയോ‍?

തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും മധ്യകേരളത്തിലെയും യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും പുതിയ സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുക എന്ന് സൂചന
വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയ്ൻ.

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന് കൂടുതൽ വേഗമേറിയ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ എത്തുന്നു. കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുകയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആലപ്പുഴ വഴി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് സൂചന.

അതേസമയം, രാത്രികാല യാത്രകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ യാത്രാക്ലേശത്തിന് വലിയ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കായി സ്ലീപ്പർ സൗകര്യമില്ലാത്തത് ഒരു കുറവായി നിലനിന്നിരുന്നു. പുതിയ സ്ലീപ്പർ വന്ദേ ഭാരത് എത്തുന്നതോടെ ഈ കുറവ് നികത്താൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് സാധിക്കും.

ബെംഗളൂരുവിലേക്കും ചെന്നൈയിലേക്കും ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം. വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പറുകളുടെ ആദ്യ ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കേരളത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ കേരളത്തിലൂടെ സർവീസ് നടത്തുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറായത്. വരും മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ട്രെയിനിന്‍റെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തിന് മുൻപായി ട്രെയിൻ സർവീസ് പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

  • കോട്ടയം വഴി യാത്ര: തെക്കൻ കേരളത്തിലെയും മധ്യകേരളത്തിലെയും യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ കോട്ടയം വഴിയായിരിക്കും പുതിയ സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തുക.

  • ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ: ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്‍റീരിയർ, മെച്ചപ്പെട്ട ബെർത്തുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിലുകൾ എന്നിവ സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

  • വേഗവും സുരക്ഷയും: മണിക്കൂറിൽ 160 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ കോട്ടയം വഴി സർവീസ് നടത്താൻ സാധ്യത. രാത്രികാല യാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഈ ട്രെയിൻ ബെംഗളൂരുവിലേക്കോ ചെന്നൈയിലേക്കോ ഉള്ള ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കായാണ് തയാറാക്കുന്നത്. നിലവിലെ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകൾ വഴിയുള്ള വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ലീപ്പർ പതിപ്പ് എത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ ഒരുങ്ങുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും വേഗത്തിലുള്ള യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും ഈ പുതിയ സർവീസ് സഹായിക്കും.

