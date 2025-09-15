തിരുവനന്തപുരം: കോണ്ഗ്രസ് പ്രൊഫൈലുകളില് നിന്ന് തനിക്കു നേരെയുണ്ടായ സൈബര് ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് ഹൈക്കമാന്ഡിന് പരാതി നല്കി. ഒറ്റ തിരിഞ്ഞും വ്യക്തിപരമായും ആക്രമിക്കുന്നു. സൈബര് ആക്രമണത്തില് പാർട്ടിയിലെ ചിലർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സതീശന് പരാതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 4000 സോഷ്യല് മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള് പരാതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സതീശനെതിരായ സൈബര് ആക്രമണത്തിന് പിന്നില് പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്ന് ആരോപണം. രാഹുലിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണങ്ങളില് സതീശന് കര്ക്കശ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അധിക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും വ്യാപകമായത്.