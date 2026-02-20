v.d. satheesan v.s. sunilkumar cpi candidate paravur

വി.ഡി. സതീശൻ, വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ

Kerala

പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ വി.ഡി. സതീശനെതിരേ സുനിൽകുമാർ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥിയാകുമോ‍?

പറവൂർ മണ്ഡലവും മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ഡലവുമാണ് നിലവിൽ സിപിഐക്ക് എൽഡിഎഫ് അനുവവദിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published on

എറണാകുളം: വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വി.എസ്. സുനിൽകുമാറിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനൊരുങ്ങി സിപിഐ. സിപിഎമ്മിന്‍റെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കമെന്നാണ് വിവരം.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും സുനിൽകുമാറും ഏറ്റുമുട്ടും. പറവൂർ മണ്ഡലവും മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ഡലവുമാണ് നിലവിൽ സിപിഐക്ക് എൽഡിഎഫ് അനുവവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ശക്തരായ സ്ഥാനാർഥികൾ വേണമെന്നാണ് സിപിഎം നിർദേശം നൽകിയത്. നേരത്തെ പറവൂർ മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന തരത്തിൽ അഭ‍്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

congress
CPM
paravur
vd satheesan
Assembly election
cpi
vs sunil kumar
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com