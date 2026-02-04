Kerala

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എസ്ഐടിക്ക് പാളിച്ചകൾ പറ്റിയെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് എങ്ങും എത്താതെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു
വി.ഡി. സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പ്രത‍്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ് എങ്ങും എത്താതെ അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എസ്ഐടി അന്വേഷണം വഴി തെറ്റിയെന്നും പ്രധാനികളായ വ‍്യക്തികളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താതിരിക്കുന്നതാണ് മുഖ‍്യമന്ത്രിക്കും സിപിഎമ്മിനും ഉള്ളതെന്ന് സതീശൻ ആരോപിച്ചു. എസ്ഐടിക്കു മേൽ മുഖ‍്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

