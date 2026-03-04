Kerala
ഭർത്താവിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി; വീണാ ജോർജ് ആറന്മുളയിൽ മത്സരിക്കും
വീണാ ജോര്ജിനെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഭർത്താവ് പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
പത്തനംതിട്ട: ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആറന്മുളയിൽ മത്സരിക്കും. ഒഴിവാക്കണമെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം. വീണാ ജോര്ജിന്റെ ഭര്ത്താവ് ജോർജ് ജോസഫ് മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടിക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല് ഈ ആവശ്യം സിപിഎം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു.
വീണാ ജോര്ജ് ആറന്മുളയില് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഭർത്താവ് ജോർജ് ജോസഫ് പാർട്ടിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.