Veena George will contest from Aranmula

വീണാ ജോർജ്

Kerala

ഭർത്താവിന്‍റെ ആവശ്യം തള്ളി; വീണാ ജോർജ് ആറന്മുളയിൽ മത്സരിക്കും

വീണാ ജോര്‍ജിനെ മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഭർത്താവ് പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
Published on

പത്തനംതിട്ട: ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ആറന്മുളയിൽ മത്സരിക്കും. ഒഴിവാക്കണമെന്ന കുടുംബത്തിന്‍റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം. വീണാ ജോര്‍ജിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവ് ജോർജ് ജോസഫ് മത്സരിപ്പിക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടിക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യം സിപിഎം നിരാകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വീണാ ജോര്‍ജ് ആറന്മുളയില്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഭർത്താവ് ജോർജ് ജോസഫ് പാർട്ടിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.

Assembly election
aranmula
minister veena george
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com