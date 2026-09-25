വിജയ് കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രിയാകും: സ്വാമി ജ്ഞാനതീർഥ

കൊടൈക്കനാൽ: കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാലും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് ഉറപ്പായും വിജയിക്കുമെന്ന് കൊടൈക്കനാലിലെ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ജ്ഞാനതീർഥ. കേവലമൊരു നടനെന്നതിനെക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ജനത വിജയ്യെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വിജയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ ടിവികെ ഇതിനകം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, തിരുവനന്തപുരത്തിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരവധി ഓഫിസുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജനങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി സേവിക്കാൻ ദൈവാനുഗ്രഹം തേടിയ വിജയിയെ സ്വാമിജി പ്രശംസിച്ചു, ദൈവകൃപയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതിരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ മുൻ ഭരണകൂടവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്.
വിജയ്യും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.