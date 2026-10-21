വിജയദശമി; ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ

തിരുവനന്തപുരം: വിജയദശമി ദിനത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകൾ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവടുവച്ചു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബുധനാഴ്ച നടന്ന വിദ്യാരംഭച്ചടങ്ങുകളിൽ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായും ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചത്. പണ്ഡിതർ, എഴുത്തുകാർ, അധ്യാപകർ, പുരോഹിതർ തുടങ്ങി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിവിന്റെ ആദ്യക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നുനൽകി.
ഒൻപത് ദിവസം നീളുന്ന നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് വിദ്യാരംഭച്ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. അരിയിലോ മണലിലോ 'ഹരിശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ' എന്ന മന്ത്രം കുറിച്ചാണ് കുട്ടികൾ അക്ഷരലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.
തിരൂരിലെ തുഞ്ചൻപറമ്പ്, കോട്ടയത്തെ പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രം, വടക്കൻ പറവൂരിലെ ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭം നടത്തി. അയൽസംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ കുട്ടികളുമായി എത്തി.
മലയാളഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ തുഞ്ചൻപറമ്പിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരും പരമ്പരാഗത ഗുരുക്കന്മാരും കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നുനൽകി. പനച്ചിക്കാട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ 3.30ന് നട തുറന്ന് പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് സംഗീതാർച്ചനകളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, പൂജപ്പുര സരസ്വതി ക്ഷേത്രം, ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭത്തിനായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ആദ്യ സംഗീത-കലാപ്രകടനങ്ങൾക്കായി എത്തിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു. മത-സാമൂഹിക അതിരുകൾക്കപ്പുറം സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും അക്കാദമിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിലുള്ള തന്റെ മണ്ഡലം എംഎൽഎ ഓഫീസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചുനൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലും രാവിലെ മുതൽ വിദ്യാരംഭത്തിനായി കുരുന്നുകൾ എത്തി. കുട്ടികളുടെ കൈകൾ ചേർത്തുപിടിച്ച് അരിയിൽ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്ക് അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വിജയാശംസകൾ നേർന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്തെ പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വിദ്യാരംഭച്ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കുട്ടികളെ അക്ഷരലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ കഴിയുന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.