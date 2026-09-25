ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ശനിയാഴ്ച; ടിക്കറ്റെല്ലാം വിറ്റഴിഞ്ഞു, സർക്കാരിന് ലാഭം 125 കോടി രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: ഇത്തവണത്തെ ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കും. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. ഇത്തവണ റെക്കോഡ് വിൽപ്പനയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അച്ചടിച്ച 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റഴിഞ്ഞു. 30 കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞിരുന്നത്. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും ബമ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 500 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില. ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ 450 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏജൻസി കമ്മിഷനും ജിഎസ്ടിയും സമ്മാന തുകയും ഒഴിവാക്കിയാൽ
സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നത് 125 കോടി 54 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കൂടാതെ ഒന്നാം സമ്മാനാർഹരിൽ നിന്നുള്ള നികുതിയും ലഭിക്കും.