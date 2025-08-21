''തന്നെക്കുറിച്ച് ആളുകളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചു''; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ ആരോപണവുമായി എഴുത്തുകാരി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനുമായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലനെതിരേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എഴുത്തുകാരി ഹണി ഭാസ്കർ രംഗത്ത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും തന്നെ പറ്റി മറ്റു ആളുകളോട് മോശമായി പറഞ്ഞുവെന്നുമാണ് ഹണിയുടെ ആരോപണം.
ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയായിരുന്നു ഹണി ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. തന്നെ പറ്റി മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കാര്യം രാഹുലിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും രാഹുലിന്റെ സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് തോന്നിയ ശേഷം പിന്നീട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹണി പറഞ്ഞു.
വനിതാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും ദുരനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുലിന്റെ ഇരയായ നിരവധി സ്ത്രീകളെ അറിയാമെന്നും ഹണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷാഫി പറമ്പിലിന് പലരും രാഹുലിനെതിരേ പരാതി നൽകിയതായും ഹണി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.