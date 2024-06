beach cleaning program was organized on the occasion of world ocean day

Local കുസാറ്റ്: ലോക സമുദ്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കടൽത്തീര ശുചീകരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു 100 ഓളം വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കി