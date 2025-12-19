എറണാകുളം - തൃശൂർ യാത്രയ്ക്ക് വേഗം കൂടും
മുനമ്പം - അഴീക്കോട് പാലം നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ, ദേശീയപാതയിലെ തിരക്ക് കുറയും. എറണാകുളത്തുനിന്ന് പറവൂർ വഴി തൃശൂരിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
കൊച്ചി: എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മുനമ്പം-അഴീക്കോട് പാലത്തിന്റെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. തീരദേശവാസികളുടെയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് പാലം യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും.
നിലവിൽ മുനമ്പത്തിനും അഴീക്കോടിനുമിടയിൽ യാത്രക്കാർ ജങ്കാർ സർവീസിനെയാണ് പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമ്പോഴും മറ്റും ജങ്കാർ സർവീസ് തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ യാത്രക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പാലം വരുന്നതോടെ ഏതു സമയത്തും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര സാധ്യമാകും. എറണാകുളത്തെയും തൃശൂരിലെയും തീരദേശ പാതകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും വലിയ ഉണർവ് നൽകും.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നിർമാണം നടക്കുന്നത്. പൈലിങ് ജോലികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിർമാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തയാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാലം നിർമാണത്തിന് എതിരേ നിലനിന്നിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും പൊലീസും മറ്റ് ഭരണവിഭാഗങ്ങളും ഏകോപനത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഈ പാത വരുന്നതോടെ ദേശീയപാതയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. എറണാകുളത്തുനിന്ന് പറവൂർ വഴി തൃശൂരിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകും. കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുനീക്കത്തിനും പാലം വന്നതിനുശേഷം വലിയ തോതിൽ വേഗത വർധിക്കും. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്.