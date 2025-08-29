മാള: മാളയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഫാ. പോൾ കൊടിയൻ സിഎംഐയുടെ സമരണാർഥം കോട്ടക്കൽ സെന്റ്. തെരേസാസ് കോളെജിൽ അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർമെന്റ് നടത്തുന്നു. കോളെജിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാന തല പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 19, 20, 21 തീയതികളിൽ അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു. ചീഫ് പാട്രൻ ഫാ. ജോസ് നന്തിക്കര, സിഎംഐ, പ്രൊവിൻഷ്യാൾ തൃശൂർ, പാട്രൻമാരായി ഫാ. ജേക്കബ് ഞെരിഞ്ഞാംപ്പിള്ളി, ബെന്നി ബഹന്നാൻ എംപി, വി.ആർ. സുനിൽകുമാർ എംഎൽഎ, ചെയർമാനായി ഫാ. ഡോ. വിൻസെന്റ് തറയിൽ സിഎംഐ, വൈസ് ചെയർമാൻമാരായി രേഖ ഷാന്റി (മാള ബോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്), ബിന്ദു ബാബു (മാള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്), സാജൻ കൊടിയൻ (കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്), വിനോദ് (അന്നമനനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്), പി.കെ. ഡേവീസ് മാസ്റ്റർ, ഡോ. രാജു ഡേവീസ് പേരെപ്പാടൻ, ബെന്നി ഐനിക്കൽ. ഡോ. ഷാജു ഐനിയ്ക്കൽ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
വിവിധ കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാരായി ജോളി വടക്കൻ, റിട്ട. പ്രൊഫസർ ടോമി എംജി, എം.വി. ജോസഫ്, സി.ടി. ജോൺസൻ. കെ.പി. ആന്റണി, കെ.സി. വർഗീസ്, പോളി കൊടിയൻ, അഗസ്റ്റിൻ എലിഞ്ഞിപ്പിള്ളി, എ.എൻ., കുര്യാക്കോസ്, ബിജു ഉറുമീസ്, പോൾസൻ ബി.ജെ., ദേവസി കൊടിയൻ, ടൈറ്റസ് ഡേവീസ്, സന്തോഷ് ആത്തപ്പിള്ളി, ജോസ് എലിഞ്ഞിപ്പിള്ളി, ലിയോ കൊടിയൻ, ഡോ. രാജു ചെല്ലക്കുടം, ഡേവീസ് പാറയിൽ, ജോസഫ് മാളക്കാരൻ, ഡേവീസ് ഊക്കൻ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സെന്റ് തെരേസാസ് കോളെജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വോളിബോൾ കോർട്ട് സൗജന്യമായി നിർമിച്ചു നൽകും
മാള: ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി സെന്റ് തെരേസാസ് കോളെജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവു വരുന്ന വോളിബോൾ കോർട്ട് സൗജന്യമായി നിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് അഗസ്റ്റിൻ ഇലഞ്ഞിപ്പിള്ളി മേലഡൂർ. ലഹരി ഉപയോഗം തടയാനും അമിത ഫോൺ ഉപയോഗത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാനുമായി ഭാവി തലമുറയ്ക്കായാണ് ഇത്തരമൊരു കോർട്ട് ഒരുക്കുന്നതെന്ന് അഗസ്റ്റിൻ ഇലഞ്ഞിപ്പിള്ളി അറിയിച്ചു.
സ്വന്തം ഗ്രാമത്തെയും അമ്പഴക്കാട് ആശ്രമദേവാലത്തെയും അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദേശത്ത് ജോലിചെയ്തിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ഇത്തരമൊരു ആശയവുമായി മുന്നോട്ടുവന്നത്. വർഷങ്ങളായി ജർമനിയിൽ ജോലിചെയ്തു വന്നിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാണ്. നിലവിൽ മാള ഹോളിഗ്രേയ്സ് റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ബോർഡ് അംഗമാണ് അഗസ്റ്റിൻ.
ഫാ. പോൾ കൊടിയൻ സിഎംഐയുടെ സമരണാർഥം കോട്ടക്കൽ സെന്റ് തെരേസാസ് കോളെജിൽ അഖില കേരള വോളിബോൾ ടൂർമെന്റ് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സംസ്ഥാന തല പുരുഷ, വനിതാ ടീമുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 19,20, 21 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാവും അരങ്ങേറുക.