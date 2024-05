ആളില്ലാതെ അടഞ്ഞുകിടന്ന വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ച് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തല്ലിത്തകർത്തു

house was broken down and household items were smashed in kothamangalam

കോതമംഗലം: അടഞ്ഞുകിടന്ന വീടിന്റെ വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തു കയറിയ അക്രമികൾ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ തല്ലിത്തകർത്തു. കോതമംഗലത്തിന് സമീപം രാമല്ലൂരിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് സംഭവം. തേനുങ്കൽ ടി.സി വർഗീസിന്റെ തറവാട് വീട്ടിലാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇപ്പോൾ വർഗീസിന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഏഞ്ചൽ ജോൺ വർഗീസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ വീട് ഉടമകൾ വിദേശത്തായതു കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ പുറകുവശത്തെ കതക് തല്ലിപ്പൊളിച്ചാണ് അക്രമികൾ അകത്തു കയറിയത്. അലമാര, സെറ്റി, കസേരകൾ, മേശകൾ, സാനിട്ടറി ഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടിലെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോതമംഗലം പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി കേസ് എടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനായി വിരലടയാള വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനവും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും കുറ്റവാളികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്നും വീട്ടുടമയുടെ ബന്ധുവായ ജോസഫ് തോമസ് പറഞ്ഞു.