Local

കറുകപ്പള്ളിയിൽ 4 വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട അപകടം | Video

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മൂന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ
Summary

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മൂന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ. കലൂർ കറുകപ്പിള്ളിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാർ എതിർശയിലേക്ക് കയറി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി വരികയായിരുന്ന മൂന്ന് ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികരെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല.

road accident
kaloor

Also Watch

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com