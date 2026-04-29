കോതമംഗലത്ത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് പള്ളിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്‌തൂപം തകർന്നു

Lightning strikes concrete stupa of church in Kothamangalam, collapses

കോതമംഗലം: വേനൽമഴയിലും ശക്തമായ ഇടി മിന്നലിലും കോതമംഗലം സെന്‍റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രലിന്‍റെ മുഖവാരത്തിന് മുകളിൽ അലങ്കാരമായി സ്ഥാപിച്ചി രുന്ന സ്തൂപങ്ങളിലൊന്ന് തകർന്ന് നിലംപതിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സ്തൂപം തകർന്നു വീണത്. ഇതിനോടുചേർന്നുള്ള മറ്റൊന്നിന്‍റെ കുറേഭാഗവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഈ സമയം പരിസരത്ത് ആളുകൾ ആരും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ആളപായമുണ്ടായില്ല.

മിന്നൽ രക്ഷാചാലകത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന മുഖവാരമാണ് തകർന്നു വീണത്. കോൺക്രീറ്റിൽ പണിത പൂവിതൾ പോലുള്ള ഭാഗം താഴേക്ക് പതിച്ച് തറയിൽ പാകിയിരുന്ന ടൈലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.

