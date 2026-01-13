Local

അരൂർ-തുറവൂർ ആകാശപാത നിർമാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ; ശബ്ദനിയന്ത്രണത്തിനും സംവിധാനം

അരൂർ-തുറവൂർ ആകാശപാതയുടെ നിർമാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. നോയിസ് ബാരിയറുകളും ഗർഡറുകളും സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ സജീവം. ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുന്നു.
Summary

ദേശീയപാത 66-ലെ അരൂർ-തുറവൂർ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ശബ്ദശല്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള നോയിസ് ബാരിയറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി. ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾക്കായി പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ആകാശപാത യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ആലപ്പുഴ-കൊച്ചി യാത്ര സുഗമമാകും.

കൊച്ചി: ദേശീയപാത 66-ലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാണ വിസ്മയമായ അരൂർ-തുറവൂർ ആകാശപാതയുടെ (എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ) പണികൾ അതിവേഗം പൂർത്തിയാകുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട്, നിർമാണത്തിലെ അതീവ നിർണായകമായ ചില ഘട്ടങ്ങളിലേക്കാണ് പദ്ധതി ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുന്നത്.

പാലത്തിന്‍റെ ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജനവാസ മേഖലകളിൽ ശബ്ദമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനുള്ള അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിർമാണത്തിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ

  • ശബ്ദനിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ (Noise Barriers): ആകാശപാത കടന്നുപോകുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയ നിശബ്ദ മേഖലകളിലും ശബ്ദമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനായി 'നോയിസ് ബാരിയറുകൾ' സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വാഹനങ്ങളുടെ ഇരമ്പൽ താഴെയുള്ള താമസക്കാരെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 30 ഡെസിബൽ ശബ്ദത്തെ 10 ഡെസിബലായി കുറയ്ക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

  • ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കൽ: പാതയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂറ്റൻ ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാനമായും ഈ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നത്.

  • പാലത്തിന്‍റെ സ്ട്രക്ചർ: അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെയുള്ള 12.75 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം തൂണുകളുടെയും നിർമാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഉപരിതല പാതയുടെ കോൺക്രീറ്റിങ് ജോലികളും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.

യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വാഹനങ്ങൾ വേഗം കുറച്ച് പോകണമെന്നും, പൊലീസ് നിർദേശങ്ങളോടും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റോഡിന്‍റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള സർവീസ് റോഡുകളുടെ പണികളും ഇതിനൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്.

പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ആകാശപാതയാണിത്. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ വരെയുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും. ദേശീയപാത 66-ലൂടെയുള്ള കൊച്ചി-തിരുവനന്തപുരം യാത്രയിൽ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റോളം ലാഭിക്കാൻ ഈ ആകാശപാത സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

