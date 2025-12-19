Private bus numbers sharp decline

കൊച്ചിയിലെ സിറ്റി ബസുകൾ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

Local

സ്വകാര്യ ബസുകൾ കൊച്ചിയെ കൈവിടുന്നു

പത്ത് വർഷത്തിനിടെ സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ എണ്ണം പകുതിയോളമായി; രാത്രി യാത്രാ ദുരിതം രൂക്ഷമാകുന്നു
കൊച്ചി: നഗരത്തിലെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ സിറ്റി ബസുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നഗരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

2014-ൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഏകദേശം 650-ഓളം സ്വകാര്യ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് 350-ന് താഴെയായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നഗരത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ ബസ് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മെട്രൊ റെയിൽ വന്നതോടെ ബസ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ ഇപ്പോഴും ബസുകളെത്തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

പ്രതിസന്ധിക്കു പിന്നിൽ

ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടായ വലിയ വർധന, സ്പെയർ പാർട്സ് വിലവർധന, മറ്റ് പരിപാലനച്ചെലവുകൾ എന്നിവ ബസ് ഉടമകളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിലുണ്ടായ ഇടിവും സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കാൻ ഉടമകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

സർക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം

ബസുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ ഉള്ള ബസുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദീർഘനേരം ബസ് കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പല റൂട്ടുകളിലും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ബസ് സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. മെട്രൊ റെയിലിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടം നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നിലവിൽ 10 മണി വരെ മാത്രമാണ് മെട്രൊയും സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരികൾ ഇടപെട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ബസ് സർവീസുകൾ നിലനിർത്താൻ തയാറാവണമെന്നുമാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം. പുതിയ റൂട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സർവീസുകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാകും. കോർപ്പറേഷനും സർക്കാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യാത്രക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

