'വേൾഡ് ഓഫ് വിസിലേഴ്സ്' വിസിൽ മാരത്തണിൽ ശ്രുതി സാന്ദ്ര ജേതാവ്

കൊച്ചി: വേൾഡ് ഓഫ് വിസിലേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച വിസിൽ മാരത്തൺ 2025ൽ ശ്രുതി സാന്ദ്ര ജേതാവ്. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഈ എട്ടാം ക്ലാസുകാരി വിജയിയാകുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ ഉജ്വല ബാല്യം പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ടിനു ആന്റണി, നിഖിൽ പ്രഭു എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം നേടി. മൂന്നു മാസം നീണ്ട ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത 58 മലയാളി വിസിലർമാരിൽ നിന്നു തെര ഞ്ഞെടുത്ത 9 പേരാണ് കൊച്ചി ചാവറ കൾചറൽ സെന്ററിൽ നടന്ന മെഗാ ഫൈനലിൽ മാറ്റുരച്ചത്.
വേൾഡ് ഓഫ് വിസിലേഴ്സ് ഭാരവാഹികളായ ജ്യോതി ആർ. കമ്മത്ത്, എം.കെ. ബിജോയ്, അനിൽ ജേക്കബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.