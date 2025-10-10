തിരുവനന്തപുരം: ആഡംബര കാർ വാങ്ങി നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിച്ച മകന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് അച്ഛൻ. ആക്രമണത്തിൽ മകന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ ഭാഗത്താണ് സംഭവം. 28 കാരനായ ഹൃദ്യക്കിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളെജിൽ ഹൃദ്യക്കിനെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ അച്ഛൻ വിനയാനന്ദനെതിരേ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ആഡംബര കാർ വാങ്ങി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൃദ്യക്ക് നിരന്തരം വീട്ടിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, മുൻപ് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന ബൈക്ക് മകന് വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നീട് ആഡംബര കാർ വാങ്ങി തരണമെന്നായി മകന്റെ ആവശ്യം.
എന്നാൽ കാർ വാങ്ങി നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുളള വാക്കു തർക്കം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രകോപിതനായ മകൻ അച്ഛനെ ആക്രമിക്കുകയും, മകന്റെ തല അച്ഛൻ കമ്പിപ്പാര ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയുമാണുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.