ശബരിമല തീർഥാടക വാഹനം ഇടിച്ച് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു
രാവിലെ 6 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം
കോട്ടയം: എരുമേലിയ്ക്ക് സമീപം ചരളിയിൽ ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ വാഹനം ഇടിച്ച് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥി മരിച്ചു.
കണ്ണിമല പഴയതോട്ടം ജെസ്വിൻ സാജു (19) ആണ് മരിച്ചത്. കൂവപ്പള്ളി അമൽജ്യോതി കോളെജ് വിദ്യാർഥിയാണ്.
രാവിലെ 6 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ജെസ്വിനെ 26-ാം മൈൽ മേരി ക്യൂൻസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. മുണ്ടക്കയം സെന്റ് ആന്റണിസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററാണ് ജെസ്വിൻ്റെ പിതാവ് സാജു.