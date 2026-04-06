കൊച്ചിക്ക് ആശ്വാസം: വരാപ്പുഴ പാലം റെഡി; യാത്രാസമയം പകുതിയാകും | Video

കൊച്ചിയിലെയും വടക്കൻ പറവൂർ മേഖലയിലെയും യാത്രാദുരിതത്തിനും ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും വലിയ ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് വരാപ്പുഴ പാലം പണി കഴിഞ്ഞു, അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയായി.

കൊച്ചി: ദേശീയപാത 66-ലെ (ഇടപ്പള്ളി-മൂത്തകുന്നം) യാത്രക്കാരുടെ ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. പുതുതായി നിർമിച്ച വരാപ്പുഴ പാലം ഗതാഗത സജ്ജമായി. അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് അടിയന്തരമായി പാലം തുറക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

  • നീളം:1026 മീറ്റർ

  • നിർമാണ ചെലവ്: ഏകദേശം 100 കോടി രൂപ

  • പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുത്ത സമയം: 604 ദിവസം

  • സാങ്കേതികവിദ്യ: ബാലൻസ്ഡ് കാന്‍റിലിവർ (Balanced Cantilever)

  • പൂർത്തിയായിട്ടും തുറക്കാത്ത പാലം

പാലത്തിന്‍റെ പ്രധാന ജോലികൾ മൂന്ന് മാസം മുൻപേ പൂർത്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 1400 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് ഉദ്ഘാടനം നീളാൻ കാരണമായത്. നിലവിൽ ചേരാനല്ലൂർ പെട്രോൾ പമ്പ് മുതൽ വരാപ്പുഴ എസ്എൻഡിപി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് സജ്ജമാണ്.

എൻജിനീയറിങ് അദ്ഭുതം

പെരിയാറിലെ ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കും വേലിയേറ്റവും വെല്ലുവിളിയായ നിർമാണത്തിൽ അത്യാധുനിക രീതികളാണ് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  • നദിക്ക് കുറുകെ 83 മീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ട് സ്പാനുകൾ.

  • വലിയ കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപോകാൻ സൗകര്യപ്രദമായ 120 മീറ്റർ മധ്യ സ്പാൻ.

  • ആകെ 26 സ്പാനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പാലത്തിന്‍റെ ഘടന.

പഴയ പാലം നിലനിർത്തും

പുതിയ പാലം വരുന്നതോടെ പഴയ വരാപ്പുഴ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കില്ല. പകരം അത് പുനരുദ്ധരിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കാനും ഭാവിയിലെ വികസനത്തിനും സഹായകമാകും.

നേട്ടങ്ങൾ പലത്

  • കുരുക്കില്ലാത്ത യാത്ര: ഇടപ്പള്ളി - പറവൂർ ഭാഗത്തെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് അറുതിയാകും.

  • സുരക്ഷ: കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ മേഖലയിലുണ്ടായ മാരകമായ അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പുതിയ പാലം സുരക്ഷിതമായ ചരക്ക്-യാത്രാ നീക്കം ഉറപ്പാക്കും.

  • സാമ്പത്തിക വളർച്ച: കൊച്ചി തുറമുഖം, വ്യാവസായിക മേഖലകൾ എന്നിവയുമായുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിക്കുന്നത് പ്രാദേശിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്താകും.

