തീരദേശ ഹൈവേയിൽ ആശ്വാസം; വരാപ്പുഴ പുതിയ പാലം പൂർത്തിയായി | Video

ദേശീയപാത 66-ൽ വരാപ്പുഴയിലെ പുതിയ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നു. 1.03 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ മൂന്ന് വരി പാലം 100 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് നിർമിച്ചത്. അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ പണി കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പാലം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കും. ഇതോടെ വരാപ്പുഴ മേഖലയിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുകയും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.
കൊച്ചി: ദേശീയപാത 66-ൽ ഇടപ്പള്ളി മുതൽ മൂത്തകുന്നം വരെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി വരാപ്പുഴയിലെ പുതിയ സമാന്തര പാലത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പേരുകേട്ട വരാപ്പുഴയിൽ പുതിയ പാലം തുറക്കുന്നതോടെ കൊച്ചിയിലേക്കും വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ സുഗമമാകും.
എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് തീരദേശ ഹൈവേ വഴി ഗുരുവായൂർ, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂട്ടാണിത്.
അതിവേഗം നിർമാണം: ഏകദേശം 1.03 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ പാലത്തിന്റെ പണി റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലാണ് പൂർത്തിയായത്. വെറും 610 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ നിർമാണ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായത്.
ചെലവ്: ഏകദേശം 100 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി വിനിയോഗിച്ചത്.
സവിശേഷതകൾ: നിലവിലുള്ള രണ്ട് വരി പാലത്തിന് സമാന്തരമായി മൂന്ന് വരി ഗതാഗത സൗകര്യമാണ് പുതിയ പാലത്തിലുള്ളത്. പെരിയാറിനു മുകളിലൂടെയുള്ള ഈ പാലം 'ബാലൻസ്ഡ് കാന്റിലിവർ' (Balanced Cantilever) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഉദ്ഘാടനം: അപ്രോച്ച് റോഡുകളുടെ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ഭാരപരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാനാണ് അധികൃതർ തയാറെടുക്കുന്നത്.
ദേശീയപാത 66 വീതികൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഏഴ് പ്രധാന പാലങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വരാപ്പുഴയിലേത്. വരാപ്പുഴ, ചേരാനല്ലൂർ കരകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പാലം വരുന്നതോടെ പഴയ പാലത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും.
ഇതോടൊപ്പം ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തെ അടിപ്പാതകളുടെയും മറ്റ് നിർമാണങ്ങളുടെയും പുരോഗതി ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.