വൈറ്റില ജങ്ഷനിൽ മീഡിയൻ ചെറുതാക്കി പാത വീതി കൂട്ടി; തിരക്കിന് ആശ്വാസം
AI generated summary, newsroom reviewed
കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ജംങ്ഷനുകളിലൊന്നായ വൈറ്റിലയിൽ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം പൂർത്തിയാകുന്നു. ജങ്ഷനിലെ വലിയ സെൻട്രൽ മീഡിയൻ ചെറുതാക്കി അധിക കാര്യേജ്വേ ഒരുക്കിയതും മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബിനെ ജങ്ഷനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ റോഡ് ചേർത്തതുമാണ് മാറ്റങ്ങൾ.
ഇതോടെ ജങ്ഷന് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് എസ്എ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ഗതാഗതം കുരുക്കില്ലാതെ നീങ്ങി. എസ്എ റോഡിലെയും തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡിലെയും വാഹനക്കുരുക്ക് വൈറ്റിലയെ വർഷങ്ങളായി സ്തംഭിപ്പിച്ചിരുന്നു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ച പുതിയ മീഡിയൻ ബാരിക്കേഡുകൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് ലെയ്ൻ അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.
ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ ഇപ്പോൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചുവരുകയാണ്. പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ ഗതാഗത നില ഇനിയും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കൊച്ചി ബൈപാസും എസ്.എ. റോഡ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ റോഡ് തുടങ്ങിയ നഗര റോഡുകളുമാണ് വൈറ്റിലയിൽ സന്ധിക്കുന്നത്. മേൽപ്പാലം തുറന്ന് ദീർഘകാലമായിട്ടും കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി തുടരുകയായിരുന്നു.
AI generated summary, newsroom reviewed