നല്ലസൊപ്പാര: ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതി നല്ലസൊപ്പാര ഗുരുസെന്‍ററിലെ പ്രതിഷ്ഠാ വാര്‍ഷികവും കുടുംബ സംഗമവും 30 ന് ഞായറാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു.

രാവിലെ 8.30 ന് ഗുരുസെന്‍ററില്‍ നടക്കുന്ന ഗുരുപൂജയ്ക്കും സമൂഹപ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്കും ശേഷം 10.30 മുതല്‍ നല്ലസൊപ്പാര വെസ്റ്റിലെ ബഹുജന്‍ വികാസ് അഘാഡി ഹാളില്‍ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും. എം. ഐ. ദാമോദരന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും.

മുന്‍ എംഎല്‍എമാരായ ഹിതേന്ദ്ര ഠാക്കൂര്‍ മുഖ്യാതിഥിയും ക്ഷിതിജ് ഹിതേന്ദ്ര താക്കൂര്‍ വിശിഷ്ടാതിഥിയുമായിരിക്കും. എന്‍. മോഹന്‍ദാസ്, ഒ.കെ. പ്രസാദ്, വി.വി. ചന്ദ്രന്‍, പി. ഹരീന്ദ്രന്‍, സി.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ് എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിക്കും. കലാപരിപാടിയും സദ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

