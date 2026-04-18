Mumbai

ടിസിഎസിലെ പീഡനം ; കൂടുതല്‍ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് എസ്ഐടി

നിദാ ഖാന്‍ ഒളിവിലെന്ന് പൊലീസ്
TCS harassment; SIT questions more people

Updated on

മുംബൈ: നാസിക് ടി.സി.എസിലെ ലൈംഗികപീഡന, മതപരിവര്‍ത്തന കേസില്‍ ഒളിവില്‍പ്പോയ നിദാഖാന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിനെ മുംബ്രയിലെ വീട്ടില്‍ നാലുമണിക്കൂറോളം എസ്.ഐ.ടി. ചോദ്യംചെയ്തു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളായ നിദാഖാന്‍ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. ഇവരുടെ നീക്കങ്ങള്‍ പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, നിദാഖാന്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നും മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും വീട്ടുകാര്‍ അറിയിച്ചു.

നിദാഖാന്‍ എച്ച്.ആര്‍. മേധാവിയല്ലായിരുന്നെന്നും ടെലികോളറായി ജോലിനോക്കി വരുകയായിരുന്നെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവില്‍ 7 പേരെയാണ് കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

rape case

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com