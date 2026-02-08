നൃത്തതരംഗണി ഉത്സവ് നടത്തി

മുംബൈ: ഇന്ത്യന് ക്ലാസിക്കല്ഫോക് കലാരൂപങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തതരംഗിണി ഉത്സവ്, രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി മുംബൈയില് നടത്തി. ഇന്ത്യയുടെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാര് പങ്കെടുത്ത ഈ ഉത്സവം, ക്ലാസിക്കല് നൃത്തസംഗീത പൈതൃകത്തിന്റെ മികവാര്ന്ന അവതരണമായി മാറി.
സാമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തകയും ബിജെപി മുംബൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യന് സെല് സെക്രട്ടറിയുമായ സ്മിത സിമി നായര്, റിട്ടയേര്ഡ് എയര് ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആനന്ദ് പ്രകാശ് സിംഗ്, പ്രശസ്ത നൃത്ത നിരൂപകന് ഗുരു വിജയ് ശങ്കര്, ക്ലാസിക്കല് ഗായിക സ്മിത ഛായ സാകറെ, ടി-സീരീസ് ഭജനഗായകന് ചേതന് മല്ഹോത്ര തുടങ്ങിയവര് പരിപാടികളില് പങ്കെടുത്തു.
സരസ്വതി കലാകേന്ദ്ര & റിസര്ച്ച് സെന്റർ ഡയറക്ടറും പ്രിന്സിപ്പളുമായ സുബിത വി. മുരളിയുടെ നേതൃത്വത്തില്, ഷാലിമാര് ഇവന്റ്സിലെ അഭിരാം മുരളിയും സംഘവും പരിപാടികളുട സംഘാടനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കി.