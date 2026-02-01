കെസിഎ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം

മുംബൈ: ദി കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷന് മുംബൈ യുടെ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങള് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് ഞായറാഴ്ച കെസിഎ യുടെ ചെമ്പൂരിലുള്ള സെന്റ് ഫ്രാന്സിസ് ഓഫ് അസ്സിസി ഇന്റർനാഷണല് സ്കൂളില്വച്ചു നടക്കും. വൈകിട്ട് 5ന് ആഘോഷങ്ങള് ആരംഭിക്കും. കെസിഎ മുന് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. മലയില് ജോസഫ് കുര്യന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരിക്കും.
കെസിഎ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളില് 10, 12 ക്ലാസുകളില് ഉന്നതവിജയം നേടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള അക്കാദമിക് അവാര്ഡ്, കെസിഎ കലോത്സവം 2025 ലെ കേന്ദ്രതല മത്സരങ്ങളില് വിജയിച്ചവര്ക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങള് എന്നിവ സമ്മേളനത്തില് വിതരണം ചെയ്യും.