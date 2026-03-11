Mumbai

മുംബൈ: നവി മുംബൈയിലെ കൈരളി കോംപ്ലക്‌സില്‍ വനിതാദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഗീതസന്ധ്യ അരങ്ങേറി. കൈരളി സിബിഡി വനിതാ വിഭാഗത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ പ്രശസ്ത ഗസല്‍ ഗായിക സുസ്മിതയുടെ ഗാനവിരുന്ന് കലാസ്വാദകരെ ആകര്‍ഷിച്ചു.

സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവ സാന്നിധ്യമായ കൈരളി കോംപ്ലക്‌സ് വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഗീത പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കൈരളി സിബിഡി. വനിതാ വിഭാഗത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ പ്രശസ്ത ഗസല്‍ ഗായിക സുസ്മിത ഗിരീഷ് സംഗീത സായാഹ്നത്തെ സമ്പന്നമാക്കി.

വനിതാദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സുസ്മിത അവതരിപ്പിച്ച ഗസല്‍ സന്ധ്യ എക്കാലത്തും ഓര്‍മ്മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന മികച്ച സംഗീതാനുഭവമായെന്ന് കൈരളി സിബിഡി വനിതാ വിങ് കണ്‍വീനര്‍ ഷീബ കൊമളന്‍ പറഞ്ഞു

സ്ത്രീകളുടെ സൃഷ്ടിപ്രതിഭക്കും സാമൂഹിക സംഭാവനകള്‍ക്കും ആദരം അര്‍പ്പിക്കുന്ന സംഗീതവും സംവാദവും നിറഞ്ഞ വേദിയായിരുന്നു വനിതാ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷ പരിപാടി.വനിതകളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിയായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

