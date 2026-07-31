ടിബി മുക്ത മുംബൈയ്ക്കായി പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു

മുംബൈ: ക്ഷയരോഗ പ്രതിരോധം, നേരത്തേയുള്ള രോഗനിര്ണയം, ചികിത്സ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളില് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ടിബി മുക്ത മുംബൈ' കാംപെയ്നിന്റെ ഭാഗമായി ചേരിപ്രദേശ ബോധവത്കരണ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെമ്പൂരിലെ ശ്രീനാരായണഗുരു കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കാമ്പസില് നിന്നാണ് യാത്രം ആരംഭിച്ചത്.
മഹാരാഷ്ട്ര ലോക്ഭവന്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്.എസ്.എസ് സെല്, മുംബൈ സര്വകലാശാല, എം.സി.ജി.എം, ശ്രീ നാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഒഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
മഹാരാഷ്ട്ര ഗവര്ണര് ജിഷ്ണു ദേവ് വര്മ്മ പദയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. മുംബൈ സര്വകലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് പ്രൊഫ. രവീന്ദ്ര ഡി. കുല്ക്കര്ണി, സിനിമാതാരങ്ങളായ രാകേഷ് ബേഡി, ശിവ് താക്കറെ, ആസിഫ് ഭാംലെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും മുംബൈ സര്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ കോളേജുകളില് നിന്നുള്ള 1,500 ഓളം എന്.എസ്.എസ് വളണ്ടിയര്മാരും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു