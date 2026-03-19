മുംബൈ: സ്കൂളില് നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോള് ആറാംക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിക്കെതിരേ ബൈക്കിലെത്തിയ അജ്ഞാതന് ആസിഡ് എറിഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹല്യാനഗര് ജില്ലയിലെ സംഗമ്നര് താലൂക്കിലാണ് സംഭവം.
വാദ്ഗാവ്പാന് സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനിക്കെതിരേയാണ് അജ്ഞാതന് ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. വേനല്ക്കാല സമയക്രമംകാരണം പ്രദേശത്തെ സ്കൂളുകള് അതിരാവിലെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
സ്കൂള്സമയം കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാര്ഥിനി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. അക്രമി പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ മുന്നില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പെണ്കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും വലതുകണ്ണിനും ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. സംഭവത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.