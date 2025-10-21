മുംബൈ: നടന് ഗോവര്ധന് അസ്രാനി (84) വാര്ധക്യസഹജമായ രോഗങ്ങളെ തുടര്ന്ന് അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം നടത്തിയ ശേഷമാണ് അസ്രാനിയുടെ മരണവാര്ത്ത പുറത്ത് വിട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 4ന് ആയിരുന്നു അന്ത്യം. സാന്താക്രൂസ് ശ്മ്ശാനത്തില് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാരം.
നീണ്ട 5 പതിറ്റാണ്ട് കാലം സിനമയിലും സീരിയലിലും സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ചില സിനിമകള് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഷോലെയില് പൊലീസ് ഓഫിസറായി ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ അദ്ദേഹം 1970-80 കാലഘട്ടത്തില് മാത്രം ഇരുനൂറിലേറെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി.
സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശന് ഹിന്ദിയിലൊരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.