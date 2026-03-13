എയ്മ വനിതാദിനാഘോഷം നടത്തി

മുംബൈ: ഓള് ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷന് (എയ്മ) മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് മലാഡ് വെസ്റ്റ് ബോംബെ കേരളീയ സമിതിയില് വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. ജീവിത വിജയം നേടിയ വനിതകളെ ചടങ്ങില് അനുമോദിച്ചു.
സ്മിത നായര് ഐആര്എസ് (ആദായനികുതി കമ്മീഷണര്), അഭിഭാഷകയും സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകയുമായ അഡ്വ. പ്രേമ മേനോന്, നാടക കലാകാരിയും സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകയുമായ സുമ മുകുന്ദന്, എസ്ഐ മനീഷ കഗാല്ക്കര് (പൊലീസ്), ഇന്ഷുറന്സ് കണ്സള്ട്ടന്റും സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകയുമായ അഡ്വ. രാഖി സുനില് എന്നിവരെ ശക്തി അവാര്ഡുകള് നല്കി ആദരിച്ചു.
എയ്മ നാഷണല് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉപേന്ദ്ര മേനോന്, സംസ്ഥാന ചെയര്മാന് നടരാജന്, അഡ്വ. പത്മ ദിവാകരന് തുടങ്ങിയവര് പ്രസംഗിച്ചു.