മുംബൈ: മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് രണ്ട് യാത്രാവിമാനങ്ങളുടെ ചിറകുകള് തമ്മില് കൂട്ടിയിടിച്ചു. രണ്ട് വിമാനങ്ങളിലും യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആളപായമില്ല.
കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടാനായി പിന്നോട്ട് നീങ്ങുകയായിരുന്ന എയര് ഇന്ത്യ വിമാനവും ഹൈദരാബാദില് നിന്ന് എത്തിയ ഇന്ഡിഗോ വിമാനവും തമ്മിലാണ് ടാക്സിവേയില് ചിറകുകളുടെ അറ്റങ്ങള് തമ്മില് സമ്പര്ക്കം ഉണ്ടായത്.
ടേക്ക് ഓഫിന് മുമ്പ് കാത്തുനില്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൂട്ടിമുട്ടലെന്ന് എയര് ഇന്ത്യ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചിറകിന്റെ അറ്റത്തിന് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന്, മുന്കരുതല് നടപടിയായി എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം നിലത്തിറക്കിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കിയതായും, അവരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നതിനായി ബദല് ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കിയെന്നുമാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം.