മുംബൈ: ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന് ആനന്ദ് പട്വർധന് മുംബൈ സര്വകലാശാല പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതല് കലിന കാമ്പസില് കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്ന ബുദ്ധസന്ന്യാസി ഭാംതെ വിമംസയെ കാണാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഗേറ്റില് തടഞ്ഞത്. പ്രത്യേകകാരണം ഒന്നും പറയാതെയാണ് നടപടിയെന്ന് ആനന്ദ് പട്വർധൻ ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം, പട്വർധനെ പ്രത്യേകമായി വിലക്കിയെന്ന വാര്ത്ത സര്വകലാശാല നിഷേധിച്ചു. മുന്കൂട്ടി അറിയിക്കാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്ശനമെന്നും സർവകലാശാല പറയുന്നു.
ഉറുദു വിഭാഗത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച ബോളിവുഡ് താരം നസറുദ്ദീന് ഷായെയും സര്വകലാശാല ഏതാനും ആഴ്ചകള് മുന്പ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതും പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.