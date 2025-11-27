Mumbai

വീണ്ടും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ പേരുമാറ്റല്‍ വിവാദം

ഐഐടി ബോംബെയുടെ പേര് മുംബൈ ആക്കിയേക്കും
ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ്

Updated on

മുംബൈ: ഐഐടി ബോംബെയുടെ പേര് ഐഐടി മുംബൈ എന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രാലയത്തിനും കത്തെഴുതുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നവിസ് പറഞ്ഞു.

ഐഐടി ബോംബെയുടെ പേര് മുംബൈ എന്ന് മാറ്റാത്തതിന് നന്ദിയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങ് പറഞ്ഞത് വിവാദമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന നേതാവ് രാജ് താക്കറെയാണ് പേരുമാറ്റ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയയ്ക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്‌.

