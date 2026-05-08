മുംബൈ: കേരളീയ സമാജം ഡോംബിവ്ലി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യസായാഹ്നത്തില് പുസ്തക പ്രകാശനവും ചര്ച്ചയും നടക്കും. മേയ് 10-ന് വൈകിട്ട് 4:30 ന് പാണ്ഡുരംഗവാഡിയിലെ മോഡല് സ്കൂള് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി അരങ്ങേറുന്നത്.
കെ. രാജന് രചിച്ച് പരിധി പബ്ലിക്കേഷന്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പി.ആര് കൃഷ്ണന്റെ ജീവചരിത്രം ചടങ്ങില് പ്രകാശനം ചെയ്യും. കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. വാസു, സമാജം ജനറല് സെക്രട്ടറി രാജശേഖരന് നായര്ക്ക് ആദ്യ പ്രതി നല്കും.
സാഹിത്യകാരനും നിരൂപകനുമായ സി. പി. കൃഷ്ണകുമാര് ഗ്രന്ഥാവലോകനം നടത്തും. പി. ആര്. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നടക്കുന്ന ചര്ചയില് മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകര് പങ്കെടുക്കും.
കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്: 7715057407 / 9820886717