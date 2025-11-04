Mumbai

ബോംബെ കേരളീയ സമാജം കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം നടത്തി

സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാംപില്‍ പങ്കെടുത്ത് നൂറോളം പേര്‍
മുംബൈ: കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ബോംബെ കേരളീയ സമാജം കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷവും സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാംപും നടത്തി. മുംബൈയിലെ ആദിത്യജ്യോതി കണ്ണാശുപത്രി (അഗര്‍വാള്‍ ഗ്രൂപ്പ്) യിലെ ഡോക്റ്റര്‍മാരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുമാണ് ക്യാംപ് നയിച്ചത്.

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് കെ. ദേവദാസ് സമ്മേളനത്തില്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആദിത്യ ജ്യോതി കണ്ണാശുപത്രി മാര്‍ക്കറ്റിങ് മാനേജര്‍ തേജസ് ഗാവലി, സമാജം ആയുര്‍വേദ വിഭാഗം ഇന്‍ ചാര്‍ജ് വിനോദ് കുമാര്‍ നായര്‍, പ്രേമരാജന്‍ നമ്പ്യാര്‍ സെക്രട്ടറി എ.ആര്‍. ദേവദാസ്, ട്രഷറര്‍ എം.വി.രവി തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

