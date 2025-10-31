Mumbai

ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതി യൂണിറ്റുകളില്‍ ചതയദിന പൂജയും പ്രഭാഷണവും

വിശദവിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ അതാത് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ ബന്ധപ്പെടാം
Chathayadina Pooja and Lecture at Sree Narayana Mandira Samiti Units

മുംബൈ: ചതയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ശനിയാഴ്ച ശ്രീനാരായണ മന്ദിരസമിതിയുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലും ഗുരുസെന്‍ററുകളിലും വിശേഷാല്‍ ചതയ പൂജയും പ്രഭാഷണവും പ്രസാദവിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

സമിതിയുടെ ചെമ്പൂര്‍ ആസ്ഥാനത്തെ ഗുരുമന്ദിരത്തില്‍ വൈകീട്ട് 6 .30 മുതല്‍ വിളക്കുപൂജ, സമൂഹ പ്രാര്‍ഥന, പ്രഭാഷണം, പ്രസാദ വിതരണം.

ദാദര്‍ ഓഫിസ്: വൈകീട്ട് 5ന് വിലാസം: നവീന്‍ ആഷാ, 126 , ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ റോഡ്, ദാദര്‍ ഈസ്റ്റ്, മുംബൈ- 14 ഫോണ്‍: .9987547872 .

ഗുരുദേവഗിരി: രാവിലെ 6 .45 നു ഗുരുപൂജ, 9 മുതല്‍ ഗുരുഭാഗവത പാരായണം, നെയ്വിളക്ക് അര്‍ച്ചന, വൈകീട്ട് 6 .45 നു വിശേഷാല്‍ ഗുരുപൂജ, തുടര്‍ന്ന് ദീപാരാധന, 7 .15 സംഗീത ഭജന, മഹാപ്രസാദം. ഫോണ്‍: 7304085880

വിരാര്‍: ഗുരുസെന്‍ററില്‍ രാവിലെ 8 നു ഗുരുപൂജ, 9 മുതല്‍ ഗുരുദേവകൃതികളുടെ പാരായണം, വൈകുന്നേരം 6.30 നു ഗുരുപൂജ, 7.15 നു ഗുരുസ്മരണ, 8.15 നു സമര്‍പ്പണം. തുടര്‍ന്ന് മഹാപ്രസാദം. ഫോണ്‍: 9004468232 .

വസായ്: ഗുരുസെന്‍ററില്‍ രാവിലെ 9 .30 നു ഗുരുപൂജ, തുടര്‍ന്ന് സമൂഹ പ്രാര്‍ഥന, ഗുരുദേവകൃതി പാരായണം, വൈകീട്ട് 6:30 നു മഹാഗുരുപൂജ, അര്‍ച്ചന, സമൂഹ പ്രാര്‍ഥന, സരസ്വതീ സദാനന്ദന്‍റെ പ്രഭാഷണം, മഹാപ്രസാദം. ഫോണ്‍: 9833356861

വാശി: ഗുരുസെന്‍ററില്‍ രാവിലെ 6 .30 നും വൈകീട്ട് 6 .30 നും ഗുരുപൂജ, ഗുരുപുഷ്പാഞ്ജലി, 7 .15 നു വി.എന്‍. പവിത്രന്‍റെ പ്രഭാഷണം, 8 .30 ന് മഹാപ്രസാദം ഫോണ്‍: 9869253770 .

സമിതിയുടെ മറ്റു യൂണിറ്റുകളിലും ഗുരുസെന്‍ററുകളിലും നടക്കുന്ന പൂജയുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ അതാത് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്നു ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഒ.കെ. പ്രസാദ് അറിയിച്ചു.

MUMBAI
mandirasamithi

