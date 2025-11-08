മുംബൈ: പന്വേല് കേരളീയ കള്ച്ചറല് സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് പതിനാലാമത് വടം വലി മത്സരം നവംബര് 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 ന് ന്യൂ പന്വേല്, സെക്ടര് നമ്പര്-2 ലെ ശാന്തിനികേതന് സ്കൂളിന് അടുത്തുള്ള അംബേ മാതാ മന്ദിറിന് സമീപത്തെ മൈതാനത്ത് നടക്കും.
ഈ വര്ഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും, മുംബൈയിലെയും മലയാളി സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമുദായിക സംഘടനകളെയും, സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മത്സരത്തിനായി വേദിയൊരുങ്ങുന്നത്. പുരുഷ / വനിതാ വിഭാഗങ്ങളില് 15 വയസു മുതല് 20 വയസ് വരെയുള്ള ആണ്കുട്ടികളും പെണ്കുട്ടികളും വടംവലി മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കും.
മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകള് റജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് നവംബര് 15 ന് മുന്പ് അടച്ച് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കുമാര് എം.എസ്സ്. അറിയിച്ചു.പുരുഷ വിഭാഗം ടീമിന് 2000/ രൂപയും വനിതാ ടീമിന് 1500/ രൂപയും, കുട്ടികള്ക്ക് 500/ രൂപയുമാണ് റജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ്.
മത്സരത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകള് റജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ് നവംബര് 15 ന് മുന്പ് അടച്ച് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കുമാര് എം.എസ്സ്. അറിയിച്ചു.പുരുഷ വിഭാഗം ടീമിന് 2000/ രൂപയും വനിതാ ടീമിന് 1500/ രൂപയും, കുട്ടികള്ക്ക് 500/ രൂപയുമാണ് റജിസ്ട്രേഷന് ഫീസ്